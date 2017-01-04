Предложение подчинить этот орган самим себе конгрессмены сформулировали в ходе предварительных консультаций перед открытием сессии. Однако буквально за несколько минут до ее начала "передумали" и отозвали собственную инициативу.

Произошло это после того, как Дональд Трамп в Твитере усомнился в чистоте намерений законодателей и посоветовал им лучше заняться более практическими вопросами, такими, например, как реформы в области здравоохранения и налогообложения.

Избранный президент также сообщил, что спецслужбы перенесли на пятницу планировавшийся ранее брифинг по вопросам атак так называемых "русских хакеров" на серверы Демократической партии.

"Возможно, потребовалось больше времени, чтобы обосновать дело. Очень странно", — написал Трамп в своем Тwitter.

Ранее избранный президент и люди в его окружении неоднократно заявляли, что доказательства "русского следа" им кажутся недостаточными. При этом высказывались предположения, что действующая администрация Обамы, доказывая влияние хакеров на результаты выборов, пытается снизить легитимность Трампа как нового президента США.