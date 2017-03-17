Он подчеркнул, что Вашингтон даст соразмерный ответ на действия Пхеньяна. Если программа вооружений КНДР достигнет настолько угрожающего уровня, что потребует от США военных действий, "то у нас есть и этот вариант", — указал Тиллерсон.

Глава внешнеполитического ведомства США объявил о том, что политика "стратегического терпения" Вашингтона по отношению к Северной Корее закончена. Накануне, выступая в Японии, Тиллерсон признал, что политические и дипломатические попытки, предпринимавшиеся на протяжении последних двадцати лет по денуклеаризации КНДР, завершились провалом.

Обосновав необходимость размещения в Южной Корее американской системы ПРО THAAD, госсекретарь призвал Китай, который рассматривает этот шаг как угрозу собственной безопасности, воздержаться от ответных мер.

В ходе своего азиатского турне Рекс Тиллерсон в субботу прибудет в Пекин.