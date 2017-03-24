В США власти штата Огайо выплатят почти три миллиона долларов двум мужчинам, которые из-за судебной ошибки провели за решеткой более 16 лет. Их признали виновными в убийстве женщины.

Компенсация будет выплачена 53-летним Роберту Гондору и Рэнди Рэшу, которых американская Фемида в 1990 году приговорила к тюремному заключению за убийство 31-летней женщины в округе Портидж. Рэш и Гондор были арестованы после того, как показания против них дал третий фигурант уголовного дела, пишет Santa Cruz Sentinel.

Как следует из материалов уголовного дела, 31-летняя потерпевшая Конни Нарди из поселка Рандолф была задушена в 1988 году. Ее труп нашли 15 августа в одном из водоемов. По версии следователей, Рэш перед убийством пытался изнасиловать жертву.

В течение долгих лет адвокаты осужденных пытались оспорить несправедливые приговоры. В результате суд согласился провести повторный процесс, по итогам которого Гондора и Рэша признали невиновными, и они были освобождены из тюрьмы в 2007 году.

После выхода на свободу несправедливо осужденные подали судебный иск против штата, требуя компенсации. В 2015 году власти согласились выплатить каждому из них по 420 тысяч долларов. Однако после этого экс-заключенные заявили, что их страдания были оценены слишком дешево.

В итоге Рэш и Гондор добились от властей Огайо дополнительной компенсации в размере 1,45 миллиона долларов каждому. Соответствующее соглашение между чиновниками и жертвами судебной ошибки утвердил суд столицы штата — Колумбуса, передает ТАСС.

Один из адвокатов истцов Марк Марейн заявил, что его подзащитные довольны исходом дела. По его словам, для любого человека отсидеть в тюрьме более 16 лет "за то, чего ты никогда не совершал, — это ужасающая перспектива".

Давший показания против невиновных людей третий фигурант дела находится в тюрьме с 1989 года. Он сознался в преступлении.