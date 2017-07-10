США подключаются к разрешению процесса урегулирования конфликта в Донбассе, ходом которого разочарованы, сообщил приехавший в Киев глава Госдепартамента Рекс Тиллерсон. Он представил спецпредставителя США по Украина Курта Волкера и заявил, что Вашингтон будет искать возможности к тому, чтобы сдвинуть процесс с мертвой точки.

Тиллерсон приехал в Киев с первым визитом в ранге госсекретаря через день после первых переговоров между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Рассказывая об итогах беседы накануне, Путин ни о каких решениях по Украине не упоминал, лишь ругал киевские власти, "торгующие русофобией". Однако ранее США не участвовали в "нормандском формате", в рамках которого были согласованы буксующие минские соглашения, реализация которых должна привести к завершению конфликта. Также надо отметить, что сепаратисты ДНР и ЛНР, контролирующие ряд районов двух областей на востоке Украины, выступали категорически против подключения США к переговорам. Ранее помощь Вашингтона Киеву ограничивалась поставками нелетальных вооружений, а также обучением украинских военных.

В Киеве Тиллерсон встретился с президентом Украины Петром Порошенко. На совместной пресс-конференции глава Госдепа заявил: "Мы разочарованы отсутствием прогресса в рамках минских соглашений, именно потому мы назначили специального представителя (Курта Волкера). Он также добавил, что США намерены координировать действия с "нормандской четверкой" для поиска возможности способствовать прогрессу в решении конфликта.

Тиллерсон, как передает Reuters, подчеркнул, что Россия должна первой предпринять шаги к деэскалации насилия на востоке Украины.

Волкер, назначенный на свой пост 7 июля, останется на Украине на несколько дней для решения вопросов двухстороннего сотрудничества, заявил Порошенко. "Я очень благодарен, что после назначения, буквально через считанные часы с вами в составе делегации Курт Волкер. Приветствуем его и благодарим за ваше решение, что он остается с нами на несколько дней для того, чтобы мы не подвешивали вопрос, не затягивали его, а сразу после нескольких часов после назначения начинали эффективное сотрудничество", — цитирует Порошенко "Интерфакс".

Глава украинского государства выразил надежду, что опыт Волкера в сочетании с его решительностью ускорит переговорный процесс и позволит рассчитывать на имплементацию минских договоренностей со стороны РФ. Россия традиционно не считает себя стороной соглашений, указывая, что подписаны они между властями в Киеве и представителями двух сепаратистских "народных республик".