Заместитель главы Европейского командования вооруженных сил США генерал-лейтенант Тим Рей заявил, что масштаб и сложность военных учений в Европе будут увеличены для сдерживания "агрессии со стороны России", сообщает Reuters.

"Позвольте мне быть ясным: это часть наших усилий по сдерживанию агрессии со стороны России, по обеспечению территориальной целостности наших союзников и поддержке свободы, процветания и мира в Европе", — заявил Рей в германском порту Бремерхафен, куда прибыли сотни танков, грузовиков и другой военной техники из США.

По словам Рея, около 70 тысяч военнослужащих США, находящихся в Европе, быстро адаптируются к изменению стратегической обстановки, имея в виду "военные операции России в Украине", миграционные потоки из Сирии, и рост исламистского радикализма.

В Бремерхафен прибыли около 2800 единиц военной техники из США и около 4 тыс. военнослужащих.