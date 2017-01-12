Американские военные подтвердили гибель в Афганистане 33 мирных жителей в ходе налета авиации США в провинции Кундуз в начале ноября 2016 года.

В отчете по результатам расследования, обнародованном в четверг, 12 января, говорится, что бомбардировка была осуществлена в целях самообороны и направлена против талибов, которые вели стрельбу из жилых домов. В ходе операции, проведенной совместно с афганскими вооруженными силами, были также ранены 27 человек.

Как следует из отчета, афганские солдаты, при поддержке "небольшой группы американских советников" в ночь на 3 ноября находились в деревне Боз в поисках боевиков радикального движения "Талибан", которые принимали участие в октябрьском штурме административного центра провинции Кундуз. Там они были обстреляны из нескольких домов и вызвали поддержку с воздуха. Авторы отчета, однако, указывают, что огонь велся по минимуму с целью устранить опасность.

"Я глубоко сожалею о гибели невинных людей, — заявил командующий войсками США в Афганистане генерал Джон Николсон. — Я заверяю президента Гани и афганский народ в том, что мы будем принимать все возможные меры для защиты гражданского населения".

В 2016 году США значительно увеличили интенсивность бомбардировок позиций исламистского движения "Талибан". Согласно недавно опубликованным данным, по сравнению с 2015 годом число использованных для этих целей боеприпасов возросло на 40 процентов. Имеются многочисленные сообщения о гражданских жертвах, отмечает агентство dpa.