У США и их союзников в Европе нет возможности обеспечить собственную защиту в случае одновременного пуска Россией большого числа крылатых ракет наземного базирования, которые Москва разместила на своей территории в нарушение договора с Вашингтоном. Об этом во вторник, 4 апреля, на заседании сенатского комитета по делам вооруженных сил заявил глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) ВС США, генерал ВВС Джон Хайтен.

"У нас нет никакой защиты" от этой угрозы, особенно это касается "обороны наших европейских союзников", признал он. По словам генерала, одна крылатая ракета сама по себе не представляет существенной опасности, однако массовый пуск все меняет. Действие "этой системы, в зависимости от места ее развертывания", может распространиться на большую часть Европы, предупредил Хайтен.

При этом глава СТРАТКОМ признал, что Москва пока продолжает выполнять условия другого договора с Вашингтоном — о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). Соглашение предусматривает сокращение Россией и США числа ядерных боезарядов до 1550 единиц к февралю 2018 года. "Насколько мы можем судить", РФ "идет по пути" реализации положений этого документа, подчеркнул он.

NYT: У РФ — два дивизиона крылатых ракет

14 февраля газета The New York Times сообщила со ссылкой на источники в администрации США, что Россия разместила на своей территории крылатые ракеты наземного базирования в нарушение соглашения о ракетах средней и малой дальности. Всего у России два дивизиона "запрещенных" крылатых ракет, рассказали изданию американские чиновники.

Один дивизион был перемещен в декабре 2016 года на действующую военную базу на территории РФ, другой продолжает испытания на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. Каждый ракетный дивизион включает в себя четыре мобильные пусковые установки и по несколько ракет, отмечала The New York Times. В российском МИД эти сведения назвали "голословными обвинениями".

Суть договора

Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности был подписан в 1987 году. Согласно документу, сторонам соглашения (СССР/России и США) запрещается производство, испытание и развертывание баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и малой (от 500 до 1000 километров) дальности.