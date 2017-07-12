США провели испытания системы противоракетной обороны THAAD, аналогичной той, которая развернута на Корейском полуострове. В ходе них была успешно сбита мишень в виде имитации баллистической ракеты средней дальности, которая могла бы быть запущена такими странами, как Северная Корея.

Испытание стало первой проверкой возможности системы THAAD проводить перехват баллистической ракеты средней дальности, сообщает Reuters. Запланированное еще месяц назад, теперь это испытание американской ПРО приобрело особое значение после запуска Северной Кореей 4 июля межконтинентальной баллистической ракеты.

Агентство по противоракетной обороне США сообщило, что ракета-мишень была разработана как аналог тех ракет, которые могут угрожать Соединенным Штатам. Это 14-е по счету такого рода испытание противоракетного комплекса THAAD за период с 2005 года. Все они были успешными.

Центральное телевидение КНДР объявило о проведении первого успешного запуска межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14". Максимальная высота полета ракеты якобы составила 2802 км, дальность — 933 км.

Как сообщило Минобороны России, северокорейская ракета поднялась на высоту 535 км, а не на заявленные 2802 км, и пролетела порядка 510 км, а не 933. По заключению Минобороны РФ, речь идет об испытании ракеты средней дальности.