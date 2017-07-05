Дипломатическая миссия США в РФ анонсировала уход посла США в РФ Джона Теффта с этой должности осенью 2017 года. Об этом замглавы дипмиссии Линн Трейси заявила на приеме в Спасо-хаусе (особняке Второва), резиденции посла в Москве, по случаю Дня независимости США и подтвердил сам Теффт, передает РИА "Новости".

"Посол Джон Теффт и его супруга Мариэлла осенью покинут свой пост", — сказала Трейси. По ее словам, супруги Теффт приняли решение перед пенсией принять пост в России сложный период отношений между Москвой и Вашингтоном.

"Сейчас сложный период между странами, но мне посчастливилось работать рядом с послом Теффтом, и я каждый раз видела непревзойденного профессионала, который пытался наладить понимание между РФ и США", — добавила Трейси.

Мариэлла Теффт во вторник получила благодарственное письмо от имени госсекретаря США Рекса Тиллерсона, в котором он поблагодарит посла за многолетнюю службу. Это письмо Трейси зачитала на приеме, отмечает ТАСС.

Джон Теффт заявил, что "будет скучать по друзьям, которые появились и были здесь, в России". "Думаю вернуться домой в течение двух-трех месяцев, хотя мои сотрудники шутят, что я очень плохо себя зарекомендовал, когда первый раз пытался уйти на пенсию", — пошутил он.

"Мы вас не забудем", — сказал он и добавил по-русски: "Спасибо и до свидания".