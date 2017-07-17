В США суд Санта-Клары (штат Калифорния) вынес приговор 26-летнему живодеру Роберту Рою Фармеру, который признан виновным в серии убийств животных. Мужчина, являющийся отпрыском стража порядка, замучил насмерть более 20 кошек. Труп одного домашнего питомца он подверг сексуальному надругательству.

По решению суда, житель Сан-Хосе Роберт Фармер будет отбывать 16-летний срок тюремного заключения, пишет The Sacramento Bee.

После выхода на свободу на Фармера будет наложен 10-летний запрет на контакты с кошками. Кроме того, ему запретили появляться в районе Кэмбриан-Парк, где совершались преступления.

Как следует из материалов уголовного дела, в 2015 году в Кэмбриан-Парк в Сан-Хосе стали пропадать кошки. Однажды местные жители увидели, как некий мужчина попытался похитить двух кошек, заманив их к себе в рюкзак. Одна из кошек в итоге вырвалась и убежала. При осмотре ветеринар обнаружил на ее теле "следы укуса, которые не могли оставить животные, а также кровоточащую рану в области головы".

Позднее было найдено несколько трупов кошек со следами насилия. Два из них нашли в мусорном баке.

Вычислить убийцу кошек удалось по записи камеры наблюдения, установленной у входа в дом местной жительницы Мириам Петровой. На кадрах видно, как Роберт Фармер похитил кошку по кличке Гоу-Гоу. Найти животное или его останки не удалось до сих пор.

Роберт Фармер, являющийся сыном вышедшего в отставку капитана полиции Сан-Хосе, был арестован утром 8 октября 2015 года. В тот момент молодой человек спал в своем автомобиле на парковке возле Хиллсдейл-авеню. Прямо между сиденьями, в центре салона, лежал труп убитой кошки. Салон был испачкан кровью животного. Там же валялись фрагменты меха.

Также полицейские обнаружили в автомобиле перчатки и охотничий нож в ножнах, спрятанные в рюкзаке. Перчатки были покрыты кошачьей шерстью. Кроме того, ветеринар, осматривавший гениталии животного, пришел к выводу, что труп найденной рыжей полосатой кошки использовался для сексуального надругательства.

Проведя генетические и иные экспертизы найденных улик в автомобиле подозреваемого, следователи пришли к выводу, что Фармер причастен к убийству 21 кошки. А его ДНК найдена под когтями животного, обнаруженного в автомобиле.

Знакомые Фармера охарактеризовали его как жестокого человека, который проявлял агрессию не только к животным. Например, пожилая женщина рассказала, что Роберт однажды связал лапы кошке по имени Энджел и бил ее об стену. В другой раз Фармер беспричинно ударил внука этой же женщины по лицу. А однажды злоумышленник выстрелил в ногу тому же мальчику из пневматического пистолета.

По словам пострадавшего, однажды Фармер рассуждал вслух о том, какие чувства испытывает человек, убивая себе подобного.

Помощник районного прокурора Александра Эллис предлагала внести имя Фармера в список сексуальных преступников. Однако суд встал на сторону защиты, утверждавшей, что сексуальный мотив расправы не доказан. По словам адвоката Уэсли Шредера, сам факт полового контакта Фармера с мертвым животным не говорит о том, что он является зоофилом и опасным сексуальным извращенцем. Защитник отметил, что Роберт тогда находился в наркотическом опьянении после употребления метамфетамина, а потому мог не отдавать себе отчета в своих действиях.

От обвинений в совершении сексуального преступления сына стража порядка спасло прежде всего то, что в экспертном сообществе нет единого мнения по поводу того, можно ли говорить об изнасиловании или сексуальном надругательстве, если в роли потерпевшего выступает животное, а не человек. Кроме того, выступивший в суде ветеринар изменил свои показания и заявил, что явных следов сексуального насилия у убитой Фармером кошки не выявлено.

Перед вынесением приговора Шредер прочитал письмо своего клиента, в котором Роберт выразил раскаяние. "Такое чувство, что другой человек совершил эти преступления. Но я знаю, что это был я", — написал Роберт.

Фармер пояснил, что с детства его окружали кошки и лошади. А преступления он стал совершать из-за психического расстройства (врачи выявили у него социопатию).

Ранее Роберт не демонстрировал раскаяния, а свое жестокое отношение к животным объяснял не заболеванием, а желанием выместить злобу за проблемы в семье. Медицинский эксперт также указывал, что Фармер может быть очень опасен, поскольку в дальнейшем желание живодера мучить и убивать может перейти на людей.