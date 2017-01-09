Минфин США ввел санкции в отношении пяти граждан России по "закону Магнитского". Об этом сообщается на сайте ведомства. Под санкции попал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Также в список включены Андрей Луговой, Дмитрий Ковтун, Станислав Гордиевский и Геннадий Плаксин.

Кроме того, Минфин США ввел санкции в отношении гражданина Ливана и гражданина Ирана.

Закон был принят американским правительством в 2012 году. Тогда он ввел персональные санкции против граждан России, которые, по версии властей США, причастны к нарушениям прав человека. Тем, кто попал в санкционные списки, было запрещено въезжать на территорию Соединенных Штатов, а их финансовые активы, которые хранились в США, были заморожены.