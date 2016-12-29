В санкционный список также шесть физических лиц. Речь идет о Владимире Алексееве, Сергее Гизунове, Евгении Богачеве, Игоре Коробове и Игоре Костюкове, которые, по данным американских властей, работают в ГРУ. Кроме того, в списке содержится имя Алексея Белана и приводится целый ряд его прозвищ и данные не только о российском, но и о латвийском гражданстве.

Кроме того, США в четверг, 29 декабря, приняли решение выслать 35 российских дипломатов и закрыть два учреждения, используемые российскими работниками, — в Нью-Йорке и Мэриленде. Об этом сообщает Reuters.

Высокопоставленный американский чиновник назвал это "ответом на кампанию притеснения американских дипломатов в Москве со стороны властей России".

Чиновник, выступая на условиях анонимности, сообщил агентству, что у российских дипломатов есть 72 часа, чтобы покинуть Соединенные Штаты.

Доступ к двум учреждениям будет закрыт всем российским должностным лицам начиная с полудня пятницы, 30 декабря.