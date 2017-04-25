Он указал на то, что Турция нанесла удары на севере двух соседних стран без должной координации ни с США, ни с глобальной антитеррористической коалицией.
Тонер отметил, что удары привели к трагической гибели бойцов союзников, включая участников курдского ополчения — пешмерги.
США подчеркнули, что все военные действия на территории Ирака "должны уважать суверенитет Ирака", и выразили надежду, чтобы Турция и другие партнеры более тесно координировали свои действия.
По его словам, в Вашингтоне дали понять Турции, что она не может вести борьбу с Рабочей партией Курдистана за счет общей борьбы с террористами.
Ранее сообщалось, что турецкие ВВС нанесли несколько ударов по позициям сирийских вооруженных группировок и иракских курдов, получающих поддержку со стороны США. В результате погибли более 30 человек. Американские военные при этом не пострадали.