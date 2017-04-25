Соединенные Штаты "глубоко обеспокоены" ударами Турции по территории Сирии и Ирака и напрямую заявили об этом Анкаре. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил журналистам заместитель официального представителя Госдепартамента Марк Тонер.

Он указал на то, что Турция нанесла удары на севере двух соседних стран без должной координации ни с США, ни с глобальной антитеррористической коалицией.

Тонер отметил, что удары привели к трагической гибели бойцов союзников, включая участников курдского ополчения — пешмерги.

США подчеркнули, что все военные действия на территории Ирака "должны уважать суверенитет Ирака", и выразили надежду, чтобы Турция и другие партнеры более тесно координировали свои действия.

По его словам, в Вашингтоне дали понять Турции, что она не может вести борьбу с Рабочей партией Курдистана за счет общей борьбы с террористами.

Ранее сообщалось, что турецкие ВВС нанесли несколько ударов по позициям сирийских вооруженных группировок и иракских курдов, получающих поддержку со стороны США. В результате погибли более 30 человек. Американские военные при этом не пострадали.