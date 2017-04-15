Эмма Морано родилась 29 ноября 1899 года на севере Италии. В последние годы она жила в своем доме у озера Лаго-Маджоре в Пьемонте.

Главным секретом своего долголетия сама Эмма называла особую диету, которой придерживалась в прямом смысле сто лет: "Вскоре после окончания Первой мировой врач диагностировал у меня анемию. Он порекомендовал ежедневно съедать по три яйца всмятку, а также немного мяса, фруктов и овощей".

Женщина никогда не курила и не пила алкоголь. Морано любила пошутить, что нервы и рассудок ей помогла сохранить небольшая продолжительность брака. По словам женщины, она любила только одного человека — Аугусто, который был охотником в Альпах и пропал без вести во время Первой мировой. Вскоре ее вынудили выйти замуж за соседа Джованни, с которым женщина развелась через два года совместной жизни, в 1938-м, из-за того, что тот ее избивал.