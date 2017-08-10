"У нас рядом с Казачьей Лопанью оформлен "образцово-показательный" участок — сюда везут депутатов и журналистов. (…) А если пройтись немного в сторону Золочева — нет уже ни рва, ни забора: проезжай, кто хочет", — рассказал глава поселка Казачья Лопань в Харьковской области Вячеслав Задоренко. "Да и у нас сетка не в лучшем виде, кое-где ее продырявили и подрыли кабаны", — добавил он.

О проекте "Стена" на Украине заговорили в 2014 году, ее идея принадлежит Арсению Яценюку, который занимал тогда должность главы кабинета министров. Предполагалось, что граница будет оборудована противотанковыми рвами, наблюдательными вышками высотой 17 метров, средствами наблюдения, сигнализации и поражения, а также специальными опорными пунктами для пограничников. Строительство ограждения началось в мае 2016 года.

В июле того же года Внефракционный депутат Верховной Рады Борислав Береза писал в Facebook, что сооруженная на тот момент преграда "не остановит даже дикого кролика".

7 августа 2017 года глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал рассказывал, что уже обустроено "274,6 километра противотанковых рвов, 47,1 километра контрольно-следовых полос, 84 километра ограждений, 179,9 километра рокадных дорог". Однако двумя днями позднее народный депутат Украины Надежда Савченко назвала строительство стены на границе Украины с РФ "тупым выбрасыванием денег".