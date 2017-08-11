По меньшей мере 20 человек погибли и более 50 получили ранения в результате столкновения поездов в пригороде Александрии в Египте.

По данным местных СМИ, один из поездов ехал из Каира, другой — из города Порт Саид. На видеокадрах с места события видно, что один из поездов частично опрокинулся.

Точное количество погибших и раненых пока неизвестно. Также неизвестно, что послужило причиной аварии. На месте работают спасатели. Пострадавшие направлены в местные клиники.

Столкновения поездов в Египте с большим числом жертв — явление не редкое. В 2013 году десятки человек погибли после того, как поезд врезался в микроавтобус и другие автомобили на железнодорожном переезде к югу от Каира. Многие погибшие тогда были родственниками, возвращавшимися со свадьбы.