Никаких гарантий и обещаний по поводу того, что Североатлантический альянс не будет расширяться, нет и не может быть. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью, опубликованном в швейцарской газете Le Temps.

"Нет подобных обещаний или соглашений, я могу продемонстрировать вам это документально, если кто-то этого хочет", — отметил он. "Если бы подобное имело место, то это было бы абсолютно неприемлемо, — сказал Столтенберг. — По какому праву Вашингтон и Москва могли бы вести переговоры, решая будущее Польши или Эстонии?".

Генсек альянса категорически не согласился с замечанием корреспондента газеты о том, что, возможно, пора отказаться от идеи приема в НАТО Украины и Грузии, учитывая, что такого мнения придерживаются "по меньшей мере некоторые европейцы". "Это было бы исключительно опасно!" — отреагировал Столтенберг, добавив: "Если НАТО начнет говорить, что готова закрыть двери перед такими странами, как Украина или Грузия, чтобы смягчить отношения с Россией, то это означало бы принять неприемлемое: восстановление сфер влияния, при котором большие державы могут принимать решения за маленькие страны".

Генсек НАТО сослался на обязательства государств, закрепленные в 1975 году в Хельсинкском Заключительном акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. "Основополагающий принцип стабильности и безопасности в Европе, под которым подписались все страны, включая Россию, в частности, в Заключительном акте Хельсинки, состоит в том, что каждое государство имеет право выбирать свой собственный путь, в том числе в области безопасности", — резюмировал он.