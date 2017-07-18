Страховой ущерб от беспорядков в Гамбурге накануне и во время саммита "Группы двадцати" (G20) составил около 12 млн евро. Такую оценку приводит Немецкий союз страховщиков (GDV).

В эту сумму входят страховые компенсации за повреждения, нанесенные автомобилям, жилым домам и коммерческим предприятиям. Примерно треть обозначенной суммы, порядка 4 млн евро, приходится на возмещение ущерба, причиненного автомобилям, указано в пресс-релизе GDV.

7-8 июля в Гамбурге прошел саммит лидеров стран "большой двадцатки". Он сопровождался протестными акциями, которые переросли в столкновения преимущественно левых экстремистов с полицией, поджоги автомобилей, погромы и грабежи магазинов в районах, расположенных рядом с местом проведения саммита G20. Расследованием беспорядков занимается специальная комиссия.