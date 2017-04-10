В школе в американском городе Сан-Бернардино (штат Калифорния) произошла стрельба. По последним данным, в результате огнестрельных ранений погибли два человека. Об этом сообщает телеканал NBC.

По информации телеканала, четыре человека, включая двух школьников, получили огнестрельные ранения. Пострадавшие ученики уже были доставлены в ближайший госпиталь. Однако об их состоянии пока не сообщается.

Телеканала CNN уточняет, что двое погибших были "взрослыми людьми". Среди школьников погибших нет.

По предварительным данным, стрельба началась утром в пятницу в 10:30 по местному времени. Инцидент произошел в начальной школе Норс Парк.

"Мы думаем, что это был убийца, совершивший суицид. Это произошло в классе. Двух школьников госпитализировали", — объявил глава полиции Сан-Бернардино Джеррод Бургуан.

Позднее он пояснил, что в настоящее время угроза в школе нейтрализована.