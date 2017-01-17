Федеральный конституционный суд Германии отклонил иск Федерального совета страны, бундесрата о запрете ультраправой Национал-демократической партии Германии (НДПГ).

Хотя идеология партии противоречит ценностям конституции Германии, у НДПГ нет потенциала для устранения демократии в Германии и суд не нашел доказательств того, что члены партии планировали и имели возможность организовать государственный переворот в стране, заявил председатель КС Андреас Фоскуле.

По словам Фоскуле, "нет убедительных доказательств того, что деятельность партии может привести ее к успеху". Судья отметил, что у НДПГ есть только одно место в Европарламенте, а результаты партии на выборах в последние годы были "на очень низком уровне".

Если бы суд запретил деятельность НДПГ, партия могла обжаловать это решение в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

В истории ФРГ был лишь один подобный прецедент — в 1956 году запретили Коммунистическую партию.

Ходатайство о запрете правоэкстремистской партии НДПГ, которую многие считают преемницей гитлеровской партии НСДАП, было подано бундесратом (представительство немецких федеральных земель) при поддержке бундестага в 2013 году. Бундесрат впервые предлагал запретить НДПГ еще в 2003 году, однако Федеральный конституционный суд отклонил иск после того, как стало известно, что руководящие позиции в партии занимали тайные сотрудники или осведомители Федерального ведомства по охране конституции, передает Deutsche Welle.

Намерение добиться запрета НДПГ подвергалось в Германии критике с разных сторон, поскольку законодательство ставит очень высокие препятствия для этого, сообщает Русская служба Би-Би-Си. Кроме того, популярность правых радикалов значительно снизилась в последние годы. Так, на региональных выборах в 2016 году они лишились мандатов в последнем земельном парламенте — в Мекленбурге-Передней Померании.

НДПГ, которая называет себя "патриотической силой", многие считают расистской, антисемитской партией, близкой к группировкам неонацистов. Она была основана в 1964 году бывшими нацистами. Партия участвует в выборах, однако никогда не преодолевала пятипроцентный барьер для прохождения в парламент. Депутаты от НДПГ заседают лишь в двух региональных парламентах.

В настоящее время в НДПГ состоит около 5 тысяч членов. На выборах в бундестаг в 2013 году ультраправая партия не преодолела 5-процентный барьер, набрав 1,3% голосов.