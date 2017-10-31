27 октября парламент Каталонии провозгласил создание "каталонской республики в качестве независимого суверенного, демократического и социального государства". Это решение, принятое 72 голосами (всего в парламенте — 135 депутатов), было сочтено правительством Испании как нарушающее конституцию, напоминает Deutsche Welle.

Вскоре после этого власти в Мадриде приняли формальное решение о роспуске региональной администрации и парламента Каталонии, а также о введении прямого управления в регионе.

28 октября Мадрид лишил полномочий правительство региона и распустил парламент Каталонии. Лишение полномочий должно предотвратить в Каталонии дальнейшую "эскалацию неподчинения", заявил премьер-министр Испании Мариано Рахой.

Исполнение обязанностей главы Каталонии возложено на заместителя Рахоя — Сорайю Саэнс де Сантамарию. Обязанности региональных министров будут исполнять главы соответствующих министерств Испании.

Между тем отстраненный от должности властями Испании глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон уехал в Бельгию. Прокуратура Испании угрожает выдвинуть против Пучдемона и его коллег обвинения в организации мятежа в связи с проведенным 1 октября референдумом о независимости Каталонии. Референдум не был признан ни Мадридом, ни Брюсселем.

Если Карлес Пучдемон будет признан виновным в организации мятежа, ему грозит 30-летний тюремный срок. Сам Карлес Пучдемон отказывается признавать действия Мадрида, заявляя, что лишь жители Каталонии могут сместить его со своего поста.

При этом он заявил, что будет уважать результаты выборов в каталонский региональный парламент, которые пройдут 21 декабря, не намерен скрываться от испанской юстиции и вернется в страну "немедленно" после того, как ему будет гарантировано справедливое судебное разбирательство в Испании, передает Deutsche Welle.

Как долго он пробудет в Бельгии, пока неясно. "Мы можем свободно передвигаться в Европейском Союзе", — указал бывший руководитель Каталонии. Он отметил, что обвинения в отношении каталонских лидеров беспочвенны. Пучдемон призвал стороны каталонского конфликта к диалогу, назвав его первым приоритетом. Необходимо избегать насилия, уверен Пучдемон.

Экс-глава каталонской администрации также указал, что не собирается просить политическое убежище в Бельгии. Он приехал в Брюссель не затем, чтобы подать ходатайство об убежище, а чтобы перенести тему Каталонии в сердце ЕС и говорить о темах свободы и безопасности.