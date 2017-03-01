Апелляционный суд Боргартинга (Норвегия) отменил решение нижестоящей инстанции о выплате террористу Андерсу Брейвику компенсации за бесчеловечное обращение в тюрьме. Об этом сообщает Reuters.

Суд, в частности, счел, что права заключенного, изолированного в трехкомнатной камере, не нарушались. В вердикте говорится, что условия его содержания оправданы, поскольку он не раскаялся и представляет угрозу. Также в суде отметили, что другие заключенные могут напасть на террориста.

Адвокат Ойстен Стуррвик, представляющий интересы Брейвика, заявил изданию VG о намерении обжаловать решение апелляционного суда.

20 апреля прошлого года окружной суд в Осло признал частично обоснованной жалобу Брейвика на условия содержания в тюрьме. Террорист утверждал, что ему приносят холодный кофе и разогретую в микроволновке еду, а также выражал недовольство тем, что его изолировали от других заключенных.

"Запрет на бесчеловечное и унизительное обращение — одна из базовых ценностей демократического общества. Не имеет значения, о ком идет речь — террористы и убийцы также имеют на него право", — говорилось в вердикте. Суд постановил выплатить Брейвику 331 тысячу норвежских крон (40,7 тысячи долларов).

Тем не менее решение суда не устроило ни истца, ни ответчика, в связи с чем суд рассматривал две апелляции. В ходе заседаний Брейвик заявлял, что его взгляды за годы пребывания в тюрьме значительно радикализовались. Кроме того, он позволял себе вызывающие выходки: например, вскидывал руку в нацистском приветствии.

22 июля 2011 года Брейвик совершил два теракта. Вначале он привел в действие бомбу в правительственном квартале Осло, убив восемь человек. После этого он отправился в молодежный лагерь правящей Норвежской рабочей партии на острове Утойя, где расстрелял еще 69 человек. Суд приговорил Брейвика к 21 году тюрьмы — это максимальное наказание, предусмотренное норвежским законодательством. Срок может быть продлен неограниченное количество раз, если власти сочтут заключенного по-прежнему опасным для общества.