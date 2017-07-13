Кроме того, суд лишил его звания лейтенанта и ордена и обязал выплатить штраф в 100 тысяч рублей. "Бог вам судья", — отозвался на приговор Заур Дадаев

Четверо других обвиняемых, которых суд счел соучастниками преступления, получили от 11 до 19 лет колонии. Приговор вступит в силу через 10 дней в случае, если ни одна из сторон его не обжалует. Наказание они будут отбывать наказание в колониях строгого режима.

Предполагаемые соучастники преступления также получили длительные сроки: Анзор Губашев приговорен к 19 годам колонии, Шадид Губашев — к 16 годам, Темирлан Эскерханов — к 14 годам, а Хамзат Бахаев — к 11 годам. Все они будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

Кроме того, все четверо дополнительно оштрафованы на 100 тысяч рублей каждый. Ни один из них не признал вину. Шадид Губашев и Темирлан Эскерханов после оглашения приговора заявили, что не понимают, за что им дали срок, сообщает Русская служба Би-Би-Си.

Адвокат семьи Немцова высказывал сомнения в том, что вина Бахаева действительно доказана. Однако присяжные заседатели признали всех пятерых обвиняемых виновными и не заслуживающими снисхождения.

По делу Немцова проходил еще один подозреваемый — Беслан Шаванов. Следствие считает, что он сидел за рулем автомобиля, на котором Дадаев скрылся с места преступления. Однако при попытке задержания Шаванова 7 марта 2015 года он был убит, в связи с чем уголовное дело против него было закрыто.

Как сообщалось, 29 июня в Московском окружном военном суде присяжные огласили свой вердикт по делу об убийстве политика Бориса Немцова, которого застрелили 27 февраля 2015 года. Заура Дадаева и еще четырех фигурантов дела признали виновными и не заслуживающими снисхождения. Дадаева следствие считает киллером, который шесть раз выстрелил в спину Немцову, когда он шел по Большому Москворецкому мосту.

Сразу после задержания Дадаев дал признательные показания, но потом отказался от своих слов, заявив, что дал их под пытками.

Анзор и Шадид Губашевы, по версии гособвинения, участвовали в планировании слежки за Немцовым и наблюдали за его убийством из автомобиля ZAZ Chance; Темирлан Эскерханов наряду со слежкой обеспечивал подельникам безопасность и помог скрыться из Москвы, а Хамзат Бахаев участвовал в сборе информации о Немцове, перевозил преступников на своем автомобиле и предоставил временное жилье в Подмосковье на период подготовки к убийству.

В апреле газета "Коммерсантъ" опубликовала видео и расшифровку признательных показаний Дадаева, от которых он позже отказался. Дадаев так описывает обстоятельства съемки: "Вы посмотрите видео внимательно, я там нервничаю, это заметно. Там с обратной стороны в дверях стояли люди в масках".

Он также сказал, что "не общался" с властями Чечни — ни с Рамзаном Кадыровым, ни с Русланом Геремеевым. "А Кадыров, почему он должен был меня защищать?.. Чеченские власти могли бы прийти в суд и сказать, что меня не отправляли, но статус, наверное, не позволил. Поймите, я офицер, я не идиот совершать это преступление прямо напротив Кремля", — заявил он.

По мнению уроженца Чечни, "если бы я совершил это преступление во имя Аллаха, то первый бы сознался, (а на деле) признательные показания дал под пытками. Мне сказали, что я отсюда не выйду, друга моего убили при задержании (Шаванова). И мои друзья-братья себя оговорили (Губашевы)". Дадаев полагает, что сидит "за самое громкое преступление, которое не совершал" и подверг критике коллегию присяжных: "Их продавили, а всех, кто что-то понимал, удалили. И вам не кажется подозрительным, что они три дня думали? Что там думать? 26 вопросов".

По официальной версии, Немцов был убит на почве религиозной ненависти. Следствие считает организатором и заказчиком преступления офицера батальона "Север" Руслана Мухудинова, он объявлен в международный розыск.

Родственники Немцова считают, что Мухудинов, фактически работавший водителем у Руслана Геремеева — замкомандира батальона "Север" и родственника депутата Госдумы Адама Делимханова — не мог организовать такое преступление. Они требуют проверить на причастность к убийству самого Геремеева, но допросить его следствию не удалось и в материалах дела он не фигурирует.