Федеральный судья штата Гавайи Деррик Уотсон не дал вступить в силу новому запрету на въезд в США граждан шести преимущественно мусульманских стран. Судья удовлетворил иск штата Гавайи с требованием приостановить действие подписанного Трампом указа за несколько часов до того, как он должен был вступить в силу. Трамп в ответ обвинил судью в превышении полномочий и заявил, что будет отстаивать свой указ в Верховном суде.

В начале марта Гавайи стали первым штатом, который обратился в суд с просьбой отменить вновь подписанный Трампом запрет. Первый запрет, введенный президентом США в январе, был отменен окружным судом Сиэтла.

В иске, поданном представляющими штат адвокатами в федеральный суд в Гонолулу, говорилось, что запрет на въезд нарушает конституцию США, дискриминируя людей на основании их национальной принадлежности. Также представители штата утверждали, что из-за запрета пострадает туризм и сократится возможность приглашать иностранных студентов и работников.

Новый указ должен был вступить в силу утром в четверг. Он должен был приостановить на 90 дней въезд в США граждан шести стран с преимущественно мусульманским населением — Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана, а также приостановить прием беженцев на 120 дней.

"Беспрецедентное превышение полномочий"

Президент США Дональд Трамп считает, что федеральный судья в штате Гавайи превысил полномочия, заблокировав действие президентского указа. Трамп намерен отстаивать свой указ в Верховном суде. Решение судьи Деррика Уотсона было "беспрецедентным превышением полномочий суда", заявил президент Трамп, выступая на ралли перед своими сторонниками в Нэшвилле.

"Закрепленный в Конституции закон дает президенту право временно останавливать поток мигрантов, если он считает, что это служит национальным интересам нашей страны", — сказал Трамп. Он пообещал отстаивать указ "на сколь угодно высоком уровне, вплоть до Верховного суда". "Мы победим", — добавил Трамп.

Трамп мотивировал свой указ желанием не допустить проникновения в страну террористов, но его критики назвали предложенные меры дискриминационными. Предыдущий указ Трампа об иммиграционной политике был заблокирован федеральным судом.

Хроника попыток президента ввести запрет на въезд

В конце января Дональд Трамп подписал первый указ, вводивший запрет на въезд гражданам семи стран, который вступал в силу немедленно. Самым противоречивым положением первого указа было то, что обладатели грин-карт из фигурирующих в указе мусульманских стран также попали под запрет, хотя наличие грин-карты фактически означает разрешение постоянно проживать в США.

Решение Трампа вызвало критику со стороны ООН, а также правозащитных организаций и общественных деятелей — как в США, так и за их пределами. После этого Федеральный окружной суд в Нью-Йорке наложил временный запрет на высылку мигрантов с действующими американскими визами из аэропортов США.

4 февраля Федеральный суд в Сиэтле (штат Вашингтон) полностью приостановил действие указа Дональда Трампа, а спустя неделю апелляционный суд в Сан-Франциско оставил решение нижестоящей инстанции в силе.

6 марта Трамп подписал новый указ. Из семи стран был исключен Ирак, потому что, как заявил представитель Белого дома, правительство этой страны ужесточило проверку лиц, подающих на визу, и активизировало обмен данными.

Согласно новому указу, беженцы, которым Госдепартамент разрешил въезд в страну, смогли бы это сделать. В заблокированном судом новом указе также не было бессрочного запрета на въезд для всех сирийских беженцев.

Обладатели "грин-карты" (права на постоянное место жительства в США) из стран, перечисленных в списке, под действие этого указа не подпадали.

Уже 9 марта адвокаты, представляющие штат Гавайи, подали иск в федеральный суд в Гонолулу, обращая внимание, что из-за запрета пострадает мусульманское население штата, снизится приток туристов и обучающихся из-за рубежа.

"Гавайи — особенный штат, потому что на протяжении своей истории он был устроен так, чтобы избегать дискриминации, — прокомментировал тогда подачу иска генеральный прокурор штата Даг Чин. — Двадцать процентов нашего населения родились за рубежом, 100 тысяч наших жителей не имеют гражданства [США], 20% рабочей силы составляют люди из других стран", — отмечает Энтони Зуркер, корреспондент Би-Би-Си в США.

Федеральный суд штата Гавайи в своем решении использовал слова самого Дональда Трампа и слова его советников против него же самого. Текст исполнительного распоряжения, вынесенного судьей Дерриком Уотсоном, нельзя отделить от контекста недавней президентской кампании, риторики "запретов для мусульман" и так далее. Указ, который дискриминирует некоторых мусульман, добавил Уотсон, столь же юридически несовершенен, как если бы он дискриминировал их всех.

Теперь и этот указ вернется в администрацию Трампа или, может быть, в еще более мрачной перспективе, обратно в апелляционный суд Девятого округа, который вынес решение о первом варианте указа только в прошлом месяце.

После предыдущего неблагоприятного судебного решения Трамп сердито написал в "Твиттере": "Увидимся в суде". Хотя для того, чтобы там встретиться, понадобился новый указ, оказалось, что он был прав.