Административные суды Германии перегружены жалобами мигрантов. В 2017 году число таких обращений удвоилось примерно до 200 тысяч, в 2016 году таких заявлений было 100 тысяч, в 2015 - 50 тысяч, сообщает в понедельник, 14 августа, агентство dpa.

Все больше мигрантов жалуются в суды на отказы Федерального ведомства по делам миграции и беженцев (BAMF) в предоставлении им статуса беженца или добиваются для себя права на неограниченное по времени убежище в Германии. Глава Союза немецких судей по административным делам Роберт Зеегмюллер называет ситуацию драматической.

Так, в административном суде Трира в земле Рейнланд-Пфальц число заявлений от мигрантов в первые шесть месяцев 2017 года почти утроилось - с 3350 обращений в 2016 году до 9500 в этом году. Председатель суда Георг Шмидт говорит о необходимости срочно принять на работу по меньшей мере еще 12 судей.

Зеегмюллер указывает, что хотя число судей за полтора года значительно увеличилось с прежних 2000 человек, однако суды не могут найти достаточного количества претендентов на свободные вакансии.

Во многих судах не хватает не только персонала и помещений, говорит он. По словам Зеегмюллера, в краткосрочной перспективе необходимо увеличить штаты сотрудников и изыскать дополнительные финансы и помещения. Он также предлагает проработать вопрос о том, как ускорить сам процесс рассмотрения заявлений.