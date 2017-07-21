Торги были приурочены ко дню высадки Армстронга и его напарника Базза Олдрина на Луну 48 лет назад, где они провели за пределами корабля 2 часа 21 минуту. Изначально предполагалось, что за сумку удастся получить до $4 млн, сообщает Gazeta.ru.

Сумку в 2015 году на аукционе в Техасе приобрела за $995 адвокат из Чикаго Нэнси Карлсон. После покупки она обнаружила внутри пыль и камешки. Карлсон передала их NASA, где ей сообщили, что содержимое сумки взято с лунной поверхности, является государственной собственностью и было продано по ошибке. Однако через суд Карлсон добилась признания сумки своей собственностью и выставила на продажу.

На работу в NASA Армстронг пришел в 1962 году. В 1966 году он совершил свой первый полет в космос в составе миссии "Джемини-8". В 1971 году Армстронг покинул NASA и впоследствии занялся преподавательской деятельностью и бизнесом.

В июле 1969 года он возглавил экипаж космического корабля "Аполлон-11", задачей которого была посадка на Луну. 20 июля 1969 года Армстронг стал первым человеком в истории, ступившим на поверхность Луны. Вместе с напарником Эдвином Олдрином он провел на естественном спутнике Земли около двух с половиной часов.

Нил Армстронг скончался в августе 2012 года в возрасте 82 лет.