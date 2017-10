13-метровый болид во время двух пробных заездов на взлетно-посадочной полосе аэродрома городка Ньюквей на полуострове Корнуолл 26 октября разогнался с места до скорости 200 миль в час (322 км/ч) за восемь секунд, передает ВВС.

Видеозапись испытаний, за которыми наблюдали более трех тысяч зрителей, появилась на странице Bloodhound SSC в Twitter.

За штурвалом болида находился командир эскадрильи Королевских ВВС Великобритании Энди Грин, которому принадлежит мировой рекорд скорости для автомобилей: в октябре 1997 года Грин на болиде Thrust SSC разогнался до 763 миль в час (1228 км/ч) в пустыне Блэк-Рок в США, преодолев звуковой барьер.

@BLOODHOUND_SSC @BLOODHOUND_Edu we've had the best day. Great educational activities and a car with afterburners! pic.twitter.com/s3z8jGHa1y

— Dave Lamb (@lotusdave) October 28, 2017