В Великобритании состоялись первые испытания сверхзвукового автомобиля Bloodhound Supersonic Car (Bloodhound SSC), оснащенного реактивным двигателем Rolls-Royce от истребителя Eurofighter Typhoon.

13-метровый болид во время двух пробных заездов на взлетно-посадочной полосе аэродрома городка Ньюквей на полуострове Корнуолл 26 октября разогнался с места до скорости 200 миль в час (322 км/ч) за восемь секунд, передает ВВС.

Видеозапись испытаний, за которыми наблюдали более трех тысяч зрителей, появилась на странице Bloodhound SSC в Twitter.

За штурвалом болида находился командир эскадрильи Королевских ВВС Великобритании Энди Грин, которому принадлежит мировой рекорд скорости для автомобилей: в октябре 1997 года Грин на болиде Thrust SSC разогнался до 763 миль в час (1228 км/ч) в пустыне Блэк-Рок в США, преодолев звуковой барьер.

@BLOODHOUND_SSC @BLOODHOUND_Edu we've had the best day. Great educational activities and a car with afterburners! pic.twitter.com/s3z8jGHa1y

— Dave Lamb (@lotusdave) October 28, 2017





Создатели Bloodhound SSC рассчитывают, что он станет первым в мире автомобилем, которому удастся преодолеть скорость в тысячу миль в час (1609 км/ч). Дальнейшие скоростные испытания Bloodhound SSC будут проходить в ЮАР на 19-километровом участке ровного солончакового дна пересыхающего озера Хэкскин-Пэн, но для этого понадобятся дополнительные мощности, передает ТАСС.

В ближайшие годы норвежская аэрокосмическая и оборонная компания Nammo произведет для этого болида два новых двигателя. Один из них будет работать на однокомпонентном ракетном топливе и ориентировочно в 2019 году поможет Bloodhound SSC установить абсолютный рекорд скорости в 800 миль в час (1287 км в час). Второй двигатель будет гибридным мощностью 135 тысяч лошадиных сил, его планируется собрать к 2020 году. С его помощью создатели болида рассчитывают преодолеть 1000-мильный барьер скорости.

The Bloodhound Supersonic Car made its first public appearance on Thursday, reaching speeds of 338 km/h. #BloodhoundIsGo #Bloodhoundssc pic.twitter.com/fagQDPWvyc

— Globalnews.ca (@globalnews) October 26, 2017



