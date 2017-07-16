Одесское отделение партии "Свобода" потребовало закрыть въезд на Украину российской актрисе Нонне Гришаевой. Об этом в воскресенье, 16 июля, сообщает портал "Українські Новини".

Отмечается, что представители организации направили соответствующие обращения на имя председателя Службы безопасности Украины Василия Грицака и руководителя Государственной пограничной службы Виктора Назаренко. Причиной недовольства активистов стало посещение Гришаевой российского Крыма летом 2016 года.

"В Крыму посетила детский лагерь "Артек", в котором приняла участие в открытии фестиваля детских фильмов. Сейчас находится в базе лиц сайта "Миротворец"", — отметили в партии.

В Одесском театре юного зрителя имени Юрия Олеши на 21 июля запланирован спектакль с участием Гришаевой.