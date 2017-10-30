Во время лекции политолог Хрущев-младший попробовал изложить историю российско-американских отношений от Великой русской революции (1917 год) до настоящего времени. Отдельное внимание он уделил советской истории в период 1953-1964 годы, когда СССР руководил его отец. На мероприятии присутствовало около 200 человек, выступление длилось примерно сто минут, уточняет Lenta.ru.

Хрущев-младший рассказал, что СССР получал от Вашингтона предложение организовать совместную пилотируемую миссию на Луну, однако оно было отвергнуто. Причина заключалась в боязни показать отставание Советского Союза в экономике и аэронавтике. "Действительно, мой отец боялся, что это покажет, насколько они (Советы) слабы", — сказал он. Ученый добавил, что СССР и современная Россия по военной силе никогда не были близки к США.

Сергей Хрущев также отметил "разницу в культуре и ценностях" между странами в конце 1980-х годов. Если лидер СССР Михаил Горбачев рассматривал окончание холодной войны как переход к тому, чтобы Москва и Вашингтон стали "союзниками и друзьями", то 40-й американский президент Рональд Рейган делал упор на то, что США "выиграли войну".

Хрущев-младший добавил, что основой демократии является закон. "Есть много вопросов о том, есть ли она сейчас в России", — указал политолог.

Ранее Сергей Хрущев заявлял, что президент РФ Владимир Путин не принадлежит ни к западникам, ни к славянофилам, ни к евразийцам: "Иногда он действует как западник. Его политика реформ, лишение олигархов власти, но и форсированная модернизация общества отдаленно напоминают времена, когда царь Петр Великий открыл Россию Западу. С другой стороны, защита его политического стиля перед западной критикой и демонстративная близость к Православной церкви напоминают историческую философию славянофилов".

"Однако все это омрачает запах советского хлева, довольно существенное влияние его службы в КГБ. Однако было бы неправильно считать, что политика Путина — продленная форма советского режима. Сегодня Россия отдалена от него на много световых лет", — говорил проживающий в США политолог в 2012 году.

При этом Сергей Хрущев не видит существенной опасности для России ни в подъеме Китая, ни в расширении НАТО на восток, ни в радикальном исламизме на Кавказе, поскольку "Россия больше не является глобальной сверхдержавой". По его прогнозу, Россия и в дальнейшем продолжит играть важную роль, например, как связующее звено между ЕС и Китаем.

Сергей Хрущев полагает, что переход Крыма из состава РСФСР в состав Украинской ССР в 1954 году не было политическим решением, как и попытки ублажить украинскую бюрократию.

"Отец (Никита Хрущев) отдал Украине Крым, потому что если вы посмотрите на карту, то Крым пристегнут к Украине, и когда там стали заниматься экономикой и, самое главное, строить тот канал, который сейчас, к сожалению, закопали, то Госплан сказал, что лучше, если будет строиться под одним юридическим лицом, и передали Украине, так же, как передавали многие регионы… Это было решение структурное и правильное. Крым начал возрождаться, сажали много винограда", — отметил он.

Сергей Хрущев — доктор технических наук, профессор, Герой Социалистического Труда. Участвовал в разработке систем управления космическими кораблями и ракетами. В конце 1980-х годов его научные интересы переместились на аспекты холодной войны, в 1991 году прочитал цикл лекций по ее истории в Брауновском университете (США). С 1999-го имеет американское гражданство, проживает в городе Провиденс.