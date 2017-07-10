Старшему сыну президента США Дональду Трампу-младшему обещали предоставить компромат на кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон, после чего он согласился на встречу с прокремлевским юристом Натальей Весельницкой в июне 2016 года, через две недели после избрания Трампа кандидатом в президенты США от Республиканской партии в "башне Трампа". Об этом газета пишет со ссылкой на трех советников при Белом доме и два осведомленных источника.

Отчеты о встрече — это фактически первое доведенное до широкой общественности указание на то, что по крайней мере некоторые члены кампании Трампа были готовы "воспользоваться помощью России" в предвыборной гонке, отмечает издание.

Сам Дональд Трамп-младший так прокомментировал события той встречи, на которую он, по его собственным словам, пошел "по просьбе знакомого". "После обмена любезностями эта женщина (Весельницкая) сообщила, что у нее есть информация о том, что частные лица, связанные с Россией, спонсировали Национальный комитет Демократической партии США и поддерживали госпожу Клинтон", — рассказал он.

По словам сына президента США, сведения были "неконкретными, неоднозначными и невразумительными". "Достаточно быстро стало ясно, что ценной информации у нее нет", — цитирует The New York Times его заявление.

После этого его собеседница направила разговор в русло тем, связанных с "актом Магнитского" и "законом Димы Яковлева". По словам Трампа-младшего, ему стало ясно, что утверждения о наличии компромата на Клинтон были всего лишь поводом к встрече, основной целью которой являлась дискуссия по вопросам вышеуказанных законодательных актов.

Дональд Трамп-младший также сообщил, что лично попросил бывшего главу избирательного штаба его отца Пола Манафорта и зятя Трампа Джареда Кушнера присутствовать на мероприятии, однако заранее не сообщил о его предмете.

Представители Манафорта и Кушнера на просьбу газеты о комментарии не ответили. По словам пресс-секретаря адвоката главы американского государства Марка Коралло, Трамп "не знал о встрече и не присутствовал на ней".

Ранее Дональд Трамп-младший отрицал какое бы то ни было сознательное сотрудничество с российскими гражданами и обсуждение политики США, связанной с Россией, в ходе предвыборной кампании отца. О встрече стало известно лишь недавно из заполненных Кушнером документов для получения допуска к конфиденциальной информации, а также из показаний Манафорта в рамках расследования Конгресса США о связях команды Трампа с РФ.

Наталья Весельницкая известна тем, что активно выступает за рубежом и лоббирует отмену закона Магнитского, принятого в США в 2012 году. В ответ на него в РФ был принят "закон Димы Яковлева" о запрете усыновления детей из России гражданами США. Весельницкая была замужем за бывшим заместителем министра транспорта Московской области, один из ее клиентов — Денис Кацыв, сын вице-президента РЖД Петра Кацыва.

Зарегистрированная на Кипре инвестиционная компания Дениса Кацыва "Перезвон Holdings" находилась под следствием в США как раз во время встречи Весельницкой с командой Трампа, пишет издание. Власти США подозревали "Перезвон" в способствовании отмыванию 230 млн долларов, выведенных из РФ при помощи коррупционной схемы, вскрытой юристом Сергеем Магнитским. Незадолго до публикации в The New York Times "Перезвон" уладил дело, уплатив штраф в 6 млн долларов, не признав за собой нарушений.

По словам бывшего сотрудника правоохранительных органов США, деятельность Весельницкой и ее окружения ранее привлекала внимание ФБР. Глава фонда Heritage Capital Уильям Браудер назвал Весельницкую "инструментом российского правительства".

Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) располагает банковскими документами, наглядно демонстрирующими, что друг президента РФ Владимира Путина виолончелист Сергей Ролдугин получал деньги от офшорной компании Delco как раз тогда, когда эта компания использовалась для хищения бюджетных средств российского правительства, о которых шла речь в деле Магнитского.