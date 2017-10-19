Боевики радикального исламистского движения "Талибан" совершили нападение на военную базу афганской армии, расположенную в южной провинции страны — Кандагар, убив большую часть находившихся на ней военнослужащих, сообщает телеканал Al Jazeera.

По его данным, в результате атаки погибли 43 военных из 60 находившихся на базе, еще девять получили ранения, шестеро пропали без вести. Al Jazeera ссылается на данные Министерства обороны Афганистана.

Источник телеканала Ariananews в силах безопасности сообщил, что в результате нападения боевиков погибли не менее 70 военных. Он также уточнил, что террористы использовали два армейских внедорожника Humvee.

Сообщается, что боевики ворвались на базу после ночи, использовав два начиненных взрывчаткой автомобиля. После взрывов завязалась перестрелка, которая продолжалась несколько часов. По меньшей мере девять талибов* были убиты. Ответственность за нападение взял на себя "Талибан".

Это уже третье нападение боевиков на объекты сил правопорядка за неделю. В ходе предыдущих атак погибли не менее 80 человек. Еще около 300 получили ранения, отмечает Reuters.

База, подвергшаяся атаке 19 октября, расположена в округе Майванд. Источник Reuters сообщил, что отбить атаку боевиков удалось благодаря прибывшему на место происшествия подкреплению.

Прозападное правительство в Кабуле изо всех сил пытается отбиться от повстанцев после вывода большей части сил НАТО из Афганистана в 2014 году. С тех пор в стране действует миссия альянса "Решительная поддержка" (Resolute support) численностью 13,5 тысячи человек. В ее задачи входит обучение, содействие в управлении и тыловом обеспечении, а также снабжение разведданными афганских национальных сил безопасности численностью около 360 тысяч человек. Финансирование национальной армии также обеспечивают страны НАТО на уровне около пяти миллиардов долларов в год.

Несмотря на все эти меры, в последние годы противостоящее правительству движение "Талибан"* добилось значительных успехов в Афганистане, вернув под свой контроль часть территории страны. Кроме того, с 2015 года в Афганистане усиливаются позиции отрядов группировок, связанных с террористической организацией "Исламское государство"*, которые воюют как против правительства в Кабуле, так и против талибов*.

Ухудшение обстановки в Афганистане началось еще при прежней администрации США, которую возглавлял Барак Обама. В связи с этим он отказался от планировавшегося сокращения численности американского контингента в этой стране почти в два раза до конца 2016 года.

В июне 2017 года в НАТО заявили о намерении нарастить свои силы в Афганистане. В августе президент США Дональд Трамп представил новую стратегию Вашингтона в Афганистане. Он заявил, что полномочия американских военных будут расширены для борьбы с террористами в регионе.

Движение "Талибан" ответило на решение США и далее вести войну в Афганистане, а также расширить там численность своего военного контингента обещанием "продолжить джихад".

На фоне провала усилий НАТО по борьбе с талибами все чаще стали появляться сообщения, что исламистам помогает Россия. Так, 16 октября в британской газете The Times вышла статья, в которой говорилось, что Россия "финансирует "Талибан", поставляя ему бесплатное топливо". Таким образом Москва преследует две цели: борьбу с ИГИЛ и подрыв усилий НАТО в Афганистане. В МИД РФ обвинения отвергли, назвав публикацию The Times "фальшивкой".