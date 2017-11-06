Церемония открытия в Бонне 6 ноября конференции ООН по климату COP23 удивила своей яркостью. Однако в центре внимания все же оказалась проблема глобального потепления, рассказывает Deutsche Welle.

Открытие 23-й Конференции ООН по проблемам климата (COP23), которое состоялось в Бонне в понедельник, 6 ноября, больше напоминало яркое представление, чем саммит на высшем уровне. Не успели делегаты занять свои места в одном из залов Всемирного конференц-центра, как раздалось громкое скандирование: "Save the World" ("Спаси мир"). Это группа детей в желтых, зеленых и ярко-розовых футболках под аплодисменты собравшихся прошла между рядами, держа перед собой плакат с такой же надписью.

Через несколько минут по проходу "проплыли" синий кашалот и бело-розовая медуза. Огромных кукол несли несколько десятков детей, одетых в ярко-синие и бирюзовые костюмы, символизирующие море. В зале тем временем звучала приветственная песня "I'm an island", написанная специально для COP23. Ее исполнили немецкая певица Бернадетт Ла Хенгст (Bernadette La Hengst) и детский хор Боннского театра и Бетховенского оркестра.

Церемония открытия в традициях Фиджи

По словам немецких властей, COP23 — крупнейшая международная конференция, которая когда-либо проходила в Германии. На следующей неделе, как ожидается, саммит должны посетить канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон, актеры Арнольд Шварценеггер и Леонардо Ди Каприо. ФРГ при этом исполняет лишь функцию принимающей стороны. Председателем конференции является Фиджи, где не удалось разместить 25 тысяч участников, которых ждут на саммите.

Но, несмотря на то, что COP23 проходит в Бонне, ее участники увидели церемонию открытия в лучших традициях Фиджи, которая переняла председательство у Марокко. Появившиеся в зале фиджийские воины, одетые в длинные соломенные юбки и такие же нарукавники, явно контрастировали с делегатами в строгих костюмах. Они исполнили традиционные танцы Фиджи и преподнесли министру охраны окружающей среды Германии Барбаре Хендрикс китовый зуб, считающийся на Фиджи очень ценным подарком и знаком уважения. Она также попробовала каву — традиционный фиджийский напиток, который войны налили из большого глиняного кувшина. Выпив содержимое поданной ей маленькой чаши, Хендрикс поморщилась, развеселив делегатов.

Фиджи призывает объединить усилия

"Мы привезли в Бонн дух Фиджи и надеемся, что им будут проникнуты и переговоры", — заявил в приветственной речи премьер-министр страны Фрэнк Баинимарама. Он подчеркнул, что Фиджи — одна из самых уязвимых к изменению климата стран и призвал всех участников Рамочной конвенции ООН об изменении климата сотрудничать, чтобы достичь обозначенной в Парижском соглашении амбициозной цели — добиться того, чтобы повышение температуры Земли не превышало 1,5 градуса Цельсия. Это оптимистичный сценарий, который прописан в документе. Стандартный предусматривает повышение на 2 градуса Цельсия. "Цель в 1,5 градуса — это колоссальная задача", — подчеркнул премьер Фиджи.

Пока что тех обязательств по сокращению выбросов парниковых газов, которые взяли на себя страны в рамках Парижского соглашения, недостаточно даже для того, чтобы достичь цели в 2 градуса Цельсия, посетовала Патрисия Эспиноза, исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН об изменении климата. По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), если ничего не предпринимать, то к концу столетия температура Земли повысится на 3-5 градусов.

Три самых жарких года

Согласно докладу по климату, который ВМО обнародовала в понедельник, 6 ноября, в период с января по сентябрь этого года средняя глобальная температура была выше доиндустриального показателя на 1,1 градуса. При этом 2017 год может войти в тройку самых жарких за всю историю наблюдений, рассказал на церемонии открытия COP23 генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас. Самым жарким годом, судя по всему, останется 2016-й, тогда как 2017-й и 2015-й займут, соответственно, второе и третье место, говорится в заявлении организации. В целом последние пять лет могут оказаться самыми жаркими со времени начала наблюдений, отметил Таалас.

Если отвлечься от цифр, прямые последствия глобального потепления — это, к примеру, лесные пожары в Калифорнии, Канаде, Испании и Португалии, которые продолжают бушевать с лета, и недавние разрушительные ураганы в Карибском регионе, рассказал Таалас на пресс-конференции после церемонии открытия COP23. По его словам, нынешний сезон ураганов оказался самым дорогим в истории. По оценкам Moody's Analytics, ущерб от ураганов "Харви" и "Ирма", которые пронеслись над США и странами Карибского бассейна, составляет от 150 до 200 миллиардов долларов.

Прогноз на ближайшие 50 лет — неутешительный

В ВМО ожидают, что в ближайшие десятилетия повышение температуры Земли продолжится. "Объем выбросов углекислого газа в атмосферу был настолько большим, что понадобится 50 лет, чтобы преодолеть негативные последствия, — рассказал Таалас. — Это означает, что число катаклизмов будет расти".

По данным организации, обнародованным в конце октября, в 2016 году объем выбросов углекислого газа в атмосферу рос так быстро, что достиг максимума за 800 тысяч лет. Полное соблюдение Парижского соглашения — единственная возможность переломить эту тенденцию, отметил глава ВМО. Если это удастся, то ситуация начнет улучшаться после 2060 года, спрогнозировал он ."Если нет, негативная тенденция продолжится еще не одну тысячу лет. Углекислый газ в атмосфере может находиться очень долго", — пояснил он.