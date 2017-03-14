Исследователи опросили 950 человек из США. Участникам исследования показывали цветные фотографии чернокожих и белых людей одинакового роста и веса. Добровольцы должны были оценить рост, вес и мускулатуру людей на фото.

Выяснилось, что темнокожие люди казались участникам более высокими и сильными, чем белые. Кроме того, добровольцы считали, что при гипотетическом конфликте темнокожий человек с большей вероятностью прибегнет к рукоприкладству, а также что использование силы против полицейского более оправдано, чем против белого. Причем от цвета кожи самих респондентов результат не зависел — такие суждения оказались свойственны как белым, так и самим темнокожим.

Кроме того, в невооруженных темнокожих полицейские стреляют намного чаще, чем в белых. Не исключено, что это связано с восприятием их как более опасных, считают исследователи.