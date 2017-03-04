Тунисец Анис Амри, совершивший в декабре 2016 года теракт на рождественском базаре в Берлине, согласно результатам вскрытия, регулярно употреблял кокаин и гашиш. "Мы не можем утверждать наверняка, но допускаем, что в день преступления он был под наркотиками", — заявил в субботу, 4 марта, представитель миланской прокуратуры Альберто Нобили агентству dpa.

В то же время, по его словам, в день, когда Амри был застрелен в Милане, он не принимал наркотиков.

По версии следствия, когда тунисец был остановлен итальянской полицией, он направлялся в Сицилию, где ранее, живя в общежитии для беженцев, познакомился с молодой женщиной и ухаживал за ней. Нобили уточнил, что после теракта Амри отправил несколько СМС-сообщений молодой итальянке, которая подтвердила, что получила их, однако ее не подозревают в причастности к нападению.

Кроме того, террорист ухаживал и за несколькими немками, вероятно, в надежде, женившись, получить право остаться в стране. Следователи в Германии и Италии по-прежнему пытаются выяснить, были ли у Амри сообщники.

В результате теракта 19 декабря 2016 года, когда груженный стальными балками грузовик врезался в толпу людей на рождественском базаре в центре западного Берлина, погибли 12 человек, около 50 были ранены.