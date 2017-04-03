Взрыв в петербургском метро на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" произошел около 14:30 по московскому времени (совпадает с латвийским). Перегон находится в центре города.

По первоначальным данным, при врзыве погибли 10 человек, количество пострадавших составило около 50 человек. К 17.00 информацию уточнили: 9 погибших и 20 раненых, сообщает Национальный антитеррористический комитет РФ.

По предварительной информации, взрывное устройство "было оставлено" в вагоне метро, то есть это был не террорист смертник. По неофициальным данным, оно было начинено поражающими элементами. Мощность взрыва составила 200–300 граммов в тротиловом эквиваленте, эпицентр находился в вагоне.

Президент России Владимир Путин заявил, что, скорее всего, это был теракт. Официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной назвал случившееся терактом.

Следственный комитет уточняет: взрыв был один — в вагоне поезда, когда он был в тоннеле. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело. На сайте ведомства сообщается, что вести дело будет Главное управление по расследованию особо важных дел.

Позже появилась информация, что на станции "Площадь Восстания" нашли подозрительный предмет. Позже выяснилось, что это самодельное взрывное устройство. Бомба была обезврежена.

Петербургский аэропорт Пулково после взрыва в метро перешел в режим чрезвычайной ситуации, введен стопроцентный досмотр для всех вещей. Собраны все доступные наряды полиции и оперативники ФСБ, сообщает "Фонтанка.ru".

В распоряжении латвийского МИД нет информации о том, что при взрыве в метро Санкт-Петербурга пострадали латвийцы. МИД поддерживает контакты с генконсульством Латвии в Санкт-Петербурге. За необходимой консульской помощью жители Латвии могут обращаться по телефонам: + 7 (921) 9616211 (в Санкт-Петербурге) или + 371 26337711 (в Риге).

Стоит отметить, что у российских правоохранителей могла быть информация о готовящемся теракте. В день трагедии 8.45 до 9.30 утра в Санкт-Петербурге была закрыта станция метро "Черная речка" из-за обнаружения бесхозного предмета. После проверки опасных вещей обнаружено не было, через полчаса станцию вновь открыли для пассажиров. Поезда в это время следовали без остановки.

Латвийские туроператоры пока не планируют отменять поездки в Санкт-Петербург, сообщила агентству LETA представитель SIA "Tūrisma biroja Viesturdārzs" Наталья Сторожилова. По ее словам, ближайшая турпоездка в Санкт-Петербург запланирована на 14-17 апреля. Она добавила, что в связи с терактом могут быть усилены проверки на границе.

Ряд известных мировых персон выразили соболезнования россиянам по случаю терактов в Санкт-Петербурге. В их числе Митрополит всея Латвии Алекксандр, глава британского МИД Борис Джонсон, генсек НАТО Йенс Столтенберг, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, посол ЕС в России Вигаудас Ушацкас.

Предыдущий теракт в метро в России произошел 29 марта 2010 года: жертвами двух взрывов в Москве стал 41 человек, 85 были ранены. Взрывы совершили террористки-смертницы.