В результате взрыва бомбы в сирийском городе Джабла, находящемся под контролем правительственных войск, в четверг, 5 января, по разным данным, погибли от 10 до 15 человек. Около 30 человек получили ранения. Взрывное устройство, заложенное в автомобиле, привел в действие террорист-самоубийца, который и управлял транспортным средством, сообщило государственное телевидение Сирии.

Он взорвал бомбу на оживленной улице вблизи местного футбольного стадиона. По данным расположенной в Великобритании оппозиционной организации "Сирийский наблюдательный совет по правам человека", большинство жертв и пострадавших — мирные жители.

Город Джабла расположен на берегу Средиземного моря в нескольких километрах к югу от аэродрома Хмеймим. Его использует российская авиация для проведения военных действий в Сирии. В мае 2016 года в результате серии терактов в Джабле погибли более 130 человек. Целью атак стали проживающие в регионе алавиты — представители религиозного меньшинства, к которому принадлежит и Башар Асад. Тогда ответственность за преступление взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".