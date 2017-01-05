Он взорвал бомбу на оживленной улице вблизи местного футбольного стадиона. По данным расположенной в Великобритании оппозиционной организации "Сирийский наблюдательный совет по правам человека", большинство жертв и пострадавших — мирные жители.
Город Джабла расположен на берегу Средиземного моря в нескольких километрах к югу от аэродрома Хмеймим. Его использует российская авиация для проведения военных действий в Сирии. В мае 2016 года в результате серии терактов в Джабле погибли более 130 человек. Целью атак стали проживающие в регионе алавиты — представители религиозного меньшинства, к которому принадлежит и Башар Асад. Тогда ответственность за преступление взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".