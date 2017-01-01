Ранее посольство России в Турции сообщило, что у дипломатов нет данных о погибших или пострадавших в ходе теракта гражданах РФ.

Министр семьи и социальной политики Турции Фатма Бетюль Саям Кай заявил, что в результате теракта погибли граждане и подданные Саудовской Аравии, Марокко, Ливана и Ливии.

По данным саудовского агентства SPA, жертвами теракта стали пять подданных королевства, еще девять получили ранения. Подтверждена гибель трех иорданцев и двух тунисцев.

Одна из погибших — 19-летняя Лиан Захар Насер, гражданка Израиля из арабского города Тира, передает NEWSru Israel. Еще одна гражданка Израиля получила ранения в ходе этого теракта и госпитализирована.

МИД Бельгии сообщил, что среди убитых есть гражданин этой страны.

Среди раненых есть турки, французы, ливанцы и болгарин.

Теракт произошел после часа ночи на новогодней вечеринке в одном из самых популярных клубов Стамбула. Террорист подъехал к клубу на такси, убил охранника, вошел внутрь и начал стрельбу по посетителям. Он был одет в костюм Санта-Клауса. После бойни он его сбросил, смешался с толпой и покинул клуб.

Его запечатлели камеры наблюдения на улицах, но опубликованное СМИ изображение было очень плохого качества. Турецкая полиция и спецслужбы начали поисковую операцию. В течение первой половины дня воскресенья сведений о том, что правоохранителям удалось напасть на след террориста, не поступало.

Турецкие власти собрали первые улики о совершенном в Стамбуле нападении на ночной клуб, но на данный момент эти сведения не позволяют установить личность террориста или заявить о причастности какой-либо группировки. Об этом заявил турецкий премьер-министр Бинали Йылдырым.

"Начали проясняться некоторые подробности, но власти работают над тем, чтобы получить конкретный результат", — цитирует премьера Reuters. По его словам, "полиция и представители служб безопасности предоставят информацию по мере ее поступления в ходе расследования".