Прокуратура Швеции сообщила о задержании еще одного подозреваемого в совершении теракта в Стокгольме в минувшую пятницу.

Шведские СМИ назвали имя террориста из Стокгольма — это 39-летний уроженец Самарканда Рахмат Акилов, сообщает Expressen. В публикации приведено фото человека с таким же именем из профиля в соцсети "ВКонтакте" — тот, впрочем, почти пуст. Имя Акилова накануне называлось также в частных блогах — например, Snaphanen.dk.

Expressen сообщает, что Акилов в 2014 году пытался получить вид на жительство. В июне 2016 года ему отказали. 24 февраля этого года он был объявлен в розыск как укрывающийся от депортации. Однако он выехал с квартиры, где был зарегистрирован, и иммиграционные службы не смогли его найти.

Ранее в воскресенье шведские правоохранители подтвердили, что задержанный симпатизирует экстремистским организациям. Местные СМИ отмечают, что среди них — "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" ("Партия исламского освобождения") — международная религиозно-политическая организация, созданная в 1953 году и ставящая целью устранение неисламских правительств и возвращение мусульман к "истинно исламскому образу жизни". В России она по решению Верховного суда от 2003 года признана террористической организацией и запрещена, напоминает ТАСС. В Швеции она существует с 2012 года, но в настоящее время весьма малочисленна.

Также в воскресенье правоохранители отчитались об установлении личностей четырех жертв теракта: это двое граждан Швеции, один — Британии и один — Бельгии.

Таким образом, всего под стражей находятся двое подозреваемых в теракте, который унес жизни четырех человек.

Также в воскресенье правоохранители отчитались об установлении личностей четырех жертв теракта: это двое граждан Швеции, один — Британии и один — Бельгии.

В пятницу грузовик в центре Стокгольма въехал в универмаг Ahlens, задавив насмерть четверых. Еще 15 человек получили ранения. При совершении нападения использовался служебный автомобиль компании Spendrups. В организации объяснили, что один из ее клиентов вызвал машину, дождался ее и, когда водитель покинул кабину, забрался внутрь и уехал.