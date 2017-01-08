Кроме того она подчеркнула то, что важно учитывать сложность процесса выхода из ЕС, и рассмотрение всех проблем может занять "определенное время".

"Наше видение по этого вопроса (запуска процесса выхода Великобритании из ЕС — RNS) вовсе не является "затягиванием"", — ответила Тереза Мэй на критику бывшего посла Великобритании при ЕС Ивана Роджерса, который упрекал правительство Мэй в медленных темпах принимаемых мер и в затягивании договоренностей.

В июне 2016 года в Великобритании прошел референдум, в результате которого 51,9% жителей Великобритании проголосовали за выход из ЕС.