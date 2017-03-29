Британский премьер подписала декларацию о выходе страны из ЕС. Официальное заявление об этом ожидается в среду.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй вечером во вторник, 28 марта, подписала декларацию о выходе страны из Евросоюза. Официальное заявление о Brexit ожидается днем в среду, 29 марта, когда Мэй выступит в британском парламенте.

Письмо от правительства в Лондоне председателю Евросовета Дональду Туску передаст посол Великобритании в ЕС Тим Бэрроу. Таким образом будет применена статья 50 договора ЕС.

Вечером 28 марта Тереза Мэй провела телефонные переговоры с Туском, а также с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и канцлером ФРГ Ангелой Меркель (Angela Merkel). Во время бесед все стороны сошлись на том, что Соединенное Королевство должно остаться ближайший соратником ЕС.

Референдум о выходе Великобритании из Евросоюза (Brexit) прошел в июне 2016 года. С небольшим перевесом победили сторонники выхода.