Как утверждает издание, Иванка Трамп была потрясена кадрами, запечатлевшими жертв и пострадавших от газовой атаки в сирийском городе Хан-Шейх. По данным источников, она повлияла на решение, принятое в Овальном кабинете Белого дома, и реакция США была "сильнее ожидаемой", передает Lenta.ru.

Вашингтон усилит давление на Россию с целью прекратить оказание поддержки со стороны Москвы сирийскому президенту Башару Асаду, пишет The Financial Times.

Как отметил советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер, одна из проблема Сирии — это "спонсорская поддержка Москвы" режиму Асада. Он отметил, что "Москва должна пересмотреть то, что она делает в Сирии", сообщает Gazeta.ru.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, который должен будет встретиться с российским руководством, заявил, что "Москва не выполнила свои обязательства по предотвращению использования сирийским правительством химического оружия".

7 апреля ВС США по приказу Трампа нанесли удар крылатыми ракетами по аэродрому Шайрат, используемому правительственными силами Сирии. Ранее Вашингтон обвинил Дамаск в применении отравляющих веществ в ходе воздушной атаки в провинции Идлиб 4 апреля, в результате которой погибли десятки человек.