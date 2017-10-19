"Раз уж ведутся три расследования — два Конгрессом, еще одно независимым прокурором — ответ, возможно, в конце концов будет найден", — надеется американский журналист.

Как сообщает читателям Гоулден, "если вмешательство Москвы имело место, нельзя сказать, что у него не было прецедента. Документы из архивов по российскому шпионскому НКВД — позднее КГБ — подробно рассказывают о попытке коммунистов в 1938 году свергнуть члена Палаты представителей США Ховарда У.Смита, представлявшего 8-й округ по выборам в Конгресс в Северной Вирджинии. Смит был одним из многих консервативных конгрессменов, воспротивившихся "Новому курсу" президента Рузвельта. В результате Белый дом наметил их замену надежными либералами".

У Москвы тоже была причина пойти против Смита. Он написал так называемый "Закон Смита", согласно которому преступлением становились поддержка свержения правительства силовыми методами и членство в группе, поддерживающей подобные действия. Подразумевалась, в частности, Коммунистическая партия США (CPUSA), и это встревожило Москву.

"Своим кандидатом в противовес Смиту в Демократической партии резидентура НКВД в Нью-Йорке избрала Уильяма Додда-мл., сына посла США в Берлине. Документы НКВД показывают, что вербовку осуществил журналист И.Ф. Стоун. Додд раньше был журналистом, писал для нескольких коммунистических изданий, хотя всегда отрицал членство в CPUSA", — говорится в статье.

Москва заплатила Додду 1500 долларов (эквивалент сегодняшних 26 тысяч долларов). Додд "провел энергичную кампанию", причем "либеральные издания, такие как The Washington Post, дали ему шанс на победу. Плохой выбор. Смит разнес его со счетом три к одному. Смит оставался в Конгрессе до 1967 года", — сообщается в The Washington Times.