"В то время как демократы и некоторые республиканцы критикуют Россию, им следовало бы вспомнить сомнительные действия США. Президенты от обеих партий имеют давнюю традицию лгать и пытаться диктовать другим государствам, кто должен ими управлять", — утверждает автор.

Томас приводит примеры. Так, 1 ноября 1963 года было свергнуто правительство Южного Вьетнама. "Переворот получил негласное одобрение администрации Кеннеди", — отмечает он.

В 1973 году Генри Киссинджер убедил президента Ричарда Никсона свергнуть демократически избранное правительство в Чили, потому что Киссинджер считал, что модель президента Сальвадора Альенде "может иметь зловредный эффект", согласно ныне рассекреченным документам из архива государственной безопасности.

Автор американского издания также напоминает о войне в Ираке, начатой на основании неподтвержденных разведданных, и поддержке со стороны администрации Обамы выступлений против Хосни Мубарака и Муаммара Каддафи.

"С точки зрения морали разве это отличается от того, что предположительно организовал Путин с целью повлиять на выборы в Америке?" — задается вопросом Томас.

"Американские президенты и политики лгали нам десятилетиями, начиная с инцидента с U-2, когда президент Эйзенхауэр сначала опроверг, а потом был вынужден признать, что самолет-шпион пролетел над Советским Союзом", — говорится в статье.

"Учитывая американский послужной список вмешательств в дела других стран и череду лидеров, обманывавших нас, нам не стоит искать соринку в чужом глазу", — полагает обозреватель The Washington Times.