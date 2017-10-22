Глава Госдепа связал уход иранцев из Сирии со скорым разгромом террористической группировки "Исламское государство"*. "Безусловно, иранские ополченцы, находящиеся в Ираке, теперь, когда борьба против (ИГ) подходит к концу, эти боевики должны вернуться домой", — цитирует Тиллерсона "Интерфакс".

Тиллерсон прибыл с визитом в Саудовскую Аравию для участия в церемонии создания координационного совета между Саудовской Аравией и Ираком.

Глава Госдепа выразил надежду, что "независимый и процветающий" Ирак станет противоположностью "Ирана с его враждебным поведением". Госсекретарь подчеркнул, что восстановление республики "до некоторой степени будет противодействовать непродуктивному влиянию Ирана" в этой ближневосточной стране.

13 октября президент США Дональд Трамп изложил новую, более жесткую стратегию Вашингтона по отношению к Тегерану, напоминает ТАСС. Глава Белого дома заявил, что Соединенные Штаты будут противостоять "дестабилизирующему влиянию" Ирана, а также намерены призвать международное сообщество объединиться для оказания давления на "Корпус стражей исламской революции" — элитные отряды иранской армии. Кроме того, американский президент отказался подтвердить выполнение Тегераном соглашения по ядерной программе и обещал добиваться внесения в него изменений.