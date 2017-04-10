Рекс Тиллерсон заявил, что у США нет доказательств, свидетельствующих о том, что Россия каким-то образом принимала участие в химической атаке

Россия не смогла предотвратить химическую атаку в Сирии, унесшую жизни 89 человек на прошлой неделе, выразил мнение госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Как сказал Тиллерсон в эфире американского телеканала Си-би-эс, Россия в свое время взяла на себя ответственность контролировать процесс уничтожения запасов химоружия в Сирии и гарантировать полное запрещение его производства. Поэтому, по мнению госсекретаря США, вина за то, что в Сирии снова было применено химическое оружие, лежит именно на России.

Со слов Тиллерсона, не так важно, "была ли Россия соучастником, или ее специалисты оказались некомпетентными, или же сирийское правительство их перехитрило" — в любом случае, российская сторона "не выполнила свои обязательства перед международным сообществом".

Тем не менее, как сказал Тиллерсон, у США нет доказательств, свидетельствующих о том, что Россия каким-то образом знала о готовящейся химической атаке на город Хан-Шейхун в сирийской провинции Идлиб или принимала в ней участие. В понедельник Тиллерсон встречается с министрами иностранных дел "Большой семерки". Планируется, что там дипломаты выработают единую позицию по этому поводу.

Утром 4 апреля город Хан-Шейхун в Идлибе подвергся бомбардировке. Сразу после авиаудара люди на земле стали задыхаться. Жертвами распыления высокотоксичного газа зарин, по последним данным, стали 89 человек, в том числе 33 детей и 18 женщин. Оппозиционные активисты сообщили, что авианалет на город на северо-западе Сирии совершили самолеты сирийской армии или российской авиации.

Активисты от оппозиции утверждали, что самолеты затем выпустили ракеты по местным больницам, где оказывалась помощь пострадавшим. Франция, Британия и США считают Дамаск виновником газовой атаки. Официальный Дамаск отрицает причастность к химической атаке. Россия, поддерживающая режим Башара Асада, предположила после атаки, что сирийская авиация могла разбомбить склад химоружия повстанцев.

Через три дня после нападения на Идлиб, в ночь на 7 апреля, два американских эсминца, находящихся в Средиземном море южнее Кипра, выпустили 59 крылатых ракет "Томагавк" по аэродрому Шейрат на западе сирийской провинции Хомс.

Президент США Дональд Трамп назвал этот ракетный удар возмездием за химическую атаку в провинции Идлиб. В Кремле осудили действия США и заявили, что удары по сирийской авиабазе де-факто были нанесены в интересах запрещенных в России экстремистских группировок "Исламское государство" и "Джебхат ан-Нусра".

У Рекса Тиллерсона на 12 апреля запланирован визит в Москву, в ходе которого он должен встретиться с главой российского МИД Сергеем Лавровым.