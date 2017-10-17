"Россия спонсирует военные операции "Талибана" против НАТО в Афганистане через тайную программу отмывания прибыли от продажи топлива", — сообщает британская газета The Times, узнавшая об этом от членов исламистской группировки и афганских чиновников.

"Российские разведслужбы направляют флотилии нефтяных танкеров в Афганистан через границу с Узбекистаном в Хайратоне, — пишет Энтони Лойд в материале, озаглавленном "Россия спонсирует "Талибан" в войне против натовских сил". — Оттуда они бесплатно доставляются подставным компаниям, действующим от имени "Талибана".

За счет этой договоренности примерно 2,5 млн долларов, получаемые наличными от продажи топлива каждый месяц, направляются напрямую казначеям повстанцев". "Россия усилила свою поддержку в последние месяцы, явно пытаясь укрепить "Талибан" против "Исламского государства"*", — комментирует автор.

"Мы перепродаем топливо и распределяем деньги напрямую среди наших командиров", — рассказал изданию казначей "Талибана" из Газни. Ему было позволено пообщаться с журналистом в рамках усилий "Талибана" по преданию огласке своих отношений с международными покровителями в ответ на решение президента Трампа в августе направить дополнительно 3800 американских военных и новое финансирование афганскому правительству, говорится в статье.

"Мы принимает деньги от русских без охоты, но это необходимо на этом этапе нашего джихада", — цитирует газета казначея. "Российские поставки топлива начали поступать нам 18 месяцев назад, — рассказал 23-летний казначей журналисту The Times Энтони Лойду.

Статья опубликована под заголовком "Российские наличные попадают напрямую в руки главарей "Талибана"". — Поначалу это были лишь несколько танкеров, чтобы протестировать систему. Но затем количество внезапно возросло, и каждый месяц прибывало множество танкеров. Русские дают все это нам бесплатно — мы просто платим пошлину за ввоз, а затем оставляем прибыль себе".

"Большая часть топлива перепродается подставными компаниями "Талибана" бизнесменам в Кабуле, — сообщает автор. — Затем деньги переводятся через непроницаемую финансово-расчетную систему "хавала", используемую террористическими группировками и боевиками в исламском мире".

"Я занимаюсь финансами лишь нескольких командиров "Талибана" в одном секторе в одной провинции, — рассказал также казначей. — Я перевожу им деньги, а затем отчитываюсь за их распределение. Но есть множество других таких людей, как я".

Действиям России есть два объяснения, пишет корреспондент The Times Джайлс Уиттелл в статье под заголовком "Москва хочет подорвать усилия по стабилизации Афганистана". "Москва считает неофициальный союз с "Талибаном" потенциально полезным на том основании, что враг ее врага — ее друг, — говорится в статье. — Президент Путин считает ИГИЛ угрозой российским интересам от Сирии до Владивостока. Со своей стороны, "Талибан" рассматривает ИГИЛ в Афганистане не как союзника в восстановлении теократии, а как противника в борьбе за местную власть".

Однако автор считает, что "поставки нефти, легко преобразуемые в наличные и затем в оружие, служат более широкой цели подрыва западных усилий по поддержке Афганской национальной армии и чрезвычайно ослабленного режима президента Гани".

"Любая тактика, которая способствует путинской стратегии глобального раздора, получает его голос, — говорится в завершение. — То, что эта тактика позволяет поменяться ролями с ЦРУ, которое отравляло жизнь российским войскам в Афганистане в 1980-е годы, сделает ее лишь еще привлекательнее для Кремля".