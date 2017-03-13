Международный валютный фонд в этот день должен рассмотреть выделение Украине транша в сумме $1 млрд. В кулуарах Верховной Рады во время проведения Согласительного совета 13 марта Тимошенко сказала, что проект доклада МВФ "посвящен украинскому вопросу". "Треть доклада посвящена мегакоррупции в Украине", — добавила она.

Она привела две цитаты из доклада: "уровень коррупции в Украине является чрезвычайным" и "концентрация политической и экономической власти в руках маленькой кучки людей". "Так они говорят о клановом правлении страной", — прокомментировала Тимошенко. Ситуация в государстве ведет "к полной экономической колонизации" Украины, сказала она.

"Батькивщина" требует немедленно провести в парламенте слушания по меморандуму с МВФ, который планирует подписать власть, а отчитываться об этом должен премьер-министр Владимир Гройсман или министр финансов Александр Данилюк, говорится в заявлении Тимошенко на сайте партии.

"Мы требуем немедленно заслушать в Верховной Раде министра финансов, а лучше премьер-министра по подписанному украинскими властями меморандуму с МВФ. Претензии у нас не к МВФ, а к украинской власти", — заявила она.

"Это не упрек МВФ, это упрек президенту, председателю НБУ и премьер-министру — тем, кто это подписал, ведь МВФ принимает ту финансовую оптимизацию, которую предложит правительство", — подчеркнула Тимошенко.

Она обратила внимание, что текст меморандума до сих пор не обнародован: "Никто не может найти проект меморандума между МВФ и Украиной. Вот он у меня в руках, с закладками, где за подписями президента, председателя НБУ и премьер-министра на каждой странице вы прочтете о практическом уничтожении Украины". По ее словам, проект предполагает увеличение пенсионного возраста, продажу сельскохозяйственной земли, сокращение больниц, педагогов и других работников бюджетной сферы.

Ранее Тимошенко называла действующую власть на Украине "кланово-олигархической мафией", цитировал в феврале ее интервью телеканалу Newsone EADaily. Она заявляла о необходимости отправить в отставку главу Национального банка Валерию Гонтареву и премьер-министра страны Владимира Гройсмана.