Несколько мощных торнадо обрушились на американский штат Техас: погибли пять человек, около 50 были госпитализированы, передает ABCNews.

Мощный шторм обрушился на город Кантон, находящийся примерно в 95 км от Далласа. Стихия с корнем вырывала деревья, переворачивала машины, срывала крыши с домов. В результате торнадо пострадали и несколько других населенных пунктов, отмечает ВВС.

Кроме того, в Кантоне, по сообщению местной службы пожарной охраны, был поврежден склад, в результате чего произошла утечка неизвестных химикатов. Техас находится в регионе, известном, как "Аллея торнадо". Штат часто подвергается мощным штормам.

Ранее в штатах Миссури и Оклахома из-за ливней и выхода рек из берегов власти объявили о введении режима ЧС и эвакуации жителей около 100 населенных пунктов и районов.