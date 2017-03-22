По предварительным данным, в 18.20 на ул. Тилжес в Шилуте из вольера во дворе частного дома сбежал доберман. Собака вытащила из стоявшей неподалеку коляски месячного младенца, покусала его, таскала по двору, а затем вынесла за ворота. Полицейские заметили бежавшую собаку и применили электрошокер Taser. Младенец от полученных травм скончался.
Трагедия в Литве: собака до смерти искусала месячного младенца
Foto: DELFI
Вечером 22 марта в литовском городе Шилуте произошла трагедия — собака до смерти искусала месячного младенца, сообщает ru.Delfi.lt.
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