По предварительным данным, в 18.20 на ул. Тилжес в Шилуте из вольера во дворе частного дома сбежал доберман. Собака вытащила из стоявшей неподалеку коляски месячного младенца, покусала его, таскала по двору, а затем вынесла за ворота. Полицейские заметили бежавшую собаку и применили электрошокер Taser. Младенец от полученных травм скончался.