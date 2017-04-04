Петербургское управление МЧС публикует первые официальные списки пострадавших от взрыва в метро, которые остаются в больницах города. Ведомство приводит данные комитета по здравоохранению и обращает внимание, что информация актуальна на 03.00 вторника, 4 апреля, и постепенно будет обновляться.

Список пострадавших в результате ЧС на ст. м. "Технологический институт", остающихся по данным на 03:00 4 апреля в лечебных учреждениях Санкт-Петербурга:

Мариинская больница, Литейный пр., 56

Быстрова Марина Евгеньевна 1967

Хасиев Виталий Вилич 1964

Митрофанова Наталия Владимировна 1960

Николаев Николай Алексеевич 1971

Станиславюк Дмитрий Дмитриевич 1996

Глазков Дмитрий Михайлович 1998

Тихомиров Владимир Владиленович 1955

Медянцева Елена Владимировна 1988

Кириллова Наталия Викторовна 1953

Еникеев Артур Ринатович 1996

Калинина Надежда Викторовна 1968

Калинин Сергей Владимирович 1971

НИИ им. И.И. Джанелидзе, ул. Будапештская, 3

Хокшакакбаров Шурикджон Мухамматович 1973

Велиев Заур Мушвих Оглы 1989

Бугрова Ирина Леонидовна 1971

Петрухина Светлана Николаевна 1955

Малыха Нина Ивановна 1953

Бугрова Анастасия Витальевна 1998

Слесаренко Анжелика Геннадьевна 1976

Куварин Константин Дмитриевич 1996

Захарченко Владимир Константинович 1997

Семенов Максим Сергеевич 1997

Власов Александр Валерьевич 1999

Баранцевич Игорь Алексеевич 1996

Турсунов Умар Ильханович 1997

Стужина Анна Сергеевна 1995

Карпакова Людмила Борисовна 1986

Неизвестная , примерно 1947

Неизвестная, примерно 1982

Неизвестная, примерно 1993

Неизвестная, примерно 1997

ВМА им. С.М. Кирова, ул. Лебедева, 6

Смирнова Татьяна Сергеевна 1996

Соседова Надежда Максимовна 1963

Володько Михаил Валентинович 1982

Бахлыкова Евгения Андреевна 1995

Зонов Михаил Григорьевич 1959

Постнов Сергей Александрович 1977

Мелибоев Нуридин 1993

Ульянов Дмитрий Сергеевич 1982

Абламская Анна Николаевна 1998

Городская больница № 26, ул. Костюшко, 2

Шабалин Юрий Аркадьнвич 1954

Чмыкало Тереза Владимировна 1998

Шушкевич Юрий Казимирович 1963

Головкова Светлана Борисовна 1972

Тарасенков Руслан Игоревич 1993

Вепренцев Михаил Алексеевич 1969

Колодкин Константин Евгеньвеич 1976

Клиническая больница №122 им. Л.Г. Соколова, пр. Культуры, 4

Гаюн Лев Дмитриевич 1998

СПб ГБУЗ "Елизаветинская больница", ул. Вавиловых, 14

Петров Константин Александрович 1984

Гасанова Виктория Владимировна 1999

ДГБ им. К.А. Раухфуса, Суворовский пр., 4

Зяблицкая Александра Андреевна 2001

Взрыв произошел около 14.40 третьего апреля в вагоне метро на перегоне между "Сенной площадью" и "Технологическим институтом". По данным "Фонтанки", погибли 14 человек, еще 45 пострадали и находятся в стационарах города.

Как стало известно "Фонтанке", в эпицентре взрыва в вагоне метро оказался 22-летний гражданин Казахстана Максим Аришев. Помимо этого, у следствия есть основать полагать, что опознаны еще двое погибших — это 71-летний Юрий Налимов и 18-летняя Ксения Милюкова.

Кроме того, в Петербурге задержали мужчину, которого разыскивали после теракта по записям камер наблюдения. Он заявил о своей непричастности в подрыву. Задержанным оказался уроженец Башкирии. Его персона привлекла силовиков благодаря характерной внешности и нахождению во время теракта у станции "Сенная площадь", откуда выехала электричка с самодельным взрывным устройством.