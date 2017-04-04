Список пострадавших в результате ЧС на ст. м. "Технологический институт", остающихся по данным на 03:00 4 апреля в лечебных учреждениях Санкт-Петербурга:
Мариинская больница, Литейный пр., 56
Быстрова Марина Евгеньевна 1967
Хасиев Виталий Вилич 1964
Митрофанова Наталия Владимировна 1960
Николаев Николай Алексеевич 1971
Станиславюк Дмитрий Дмитриевич 1996
Глазков Дмитрий Михайлович 1998
Тихомиров Владимир Владиленович 1955
Медянцева Елена Владимировна 1988
Кириллова Наталия Викторовна 1953
Еникеев Артур Ринатович 1996
Калинина Надежда Викторовна 1968
Калинин Сергей Владимирович 1971
НИИ им. И.И. Джанелидзе, ул. Будапештская, 3
Хокшакакбаров Шурикджон Мухамматович 1973
Велиев Заур Мушвих Оглы 1989
Бугрова Ирина Леонидовна 1971
Петрухина Светлана Николаевна 1955
Малыха Нина Ивановна 1953
Бугрова Анастасия Витальевна 1998
Слесаренко Анжелика Геннадьевна 1976
Куварин Константин Дмитриевич 1996
Захарченко Владимир Константинович 1997
Семенов Максим Сергеевич 1997
Власов Александр Валерьевич 1999
Баранцевич Игорь Алексеевич 1996
Турсунов Умар Ильханович 1997
Стужина Анна Сергеевна 1995
Карпакова Людмила Борисовна 1986
Неизвестная , примерно 1947
Неизвестная, примерно 1982
Неизвестная, примерно 1993
Неизвестная, примерно 1997
ВМА им. С.М. Кирова, ул. Лебедева, 6
Смирнова Татьяна Сергеевна 1996
Соседова Надежда Максимовна 1963
Володько Михаил Валентинович 1982
Бахлыкова Евгения Андреевна 1995
Зонов Михаил Григорьевич 1959
Постнов Сергей Александрович 1977
Мелибоев Нуридин 1993
Ульянов Дмитрий Сергеевич 1982
Абламская Анна Николаевна 1998
Городская больница № 26, ул. Костюшко, 2
Шабалин Юрий Аркадьнвич 1954
Чмыкало Тереза Владимировна 1998
Шушкевич Юрий Казимирович 1963
Головкова Светлана Борисовна 1972
Тарасенков Руслан Игоревич 1993
Вепренцев Михаил Алексеевич 1969
Колодкин Константин Евгеньвеич 1976
Клиническая больница №122 им. Л.Г. Соколова, пр. Культуры, 4
Гаюн Лев Дмитриевич 1998
СПб ГБУЗ "Елизаветинская больница", ул. Вавиловых, 14
Петров Константин Александрович 1984
Гасанова Виктория Владимировна 1999
ДГБ им. К.А. Раухфуса, Суворовский пр., 4
Зяблицкая Александра Андреевна 2001
Взрыв произошел около 14.40 третьего апреля в вагоне метро на перегоне между "Сенной площадью" и "Технологическим институтом". По данным "Фонтанки", погибли 14 человек, еще 45 пострадали и находятся в стационарах города.
Как стало известно "Фонтанке", в эпицентре взрыва в вагоне метро оказался 22-летний гражданин Казахстана Максим Аришев. Помимо этого, у следствия есть основать полагать, что опознаны еще двое погибших — это 71-летний Юрий Налимов и 18-летняя Ксения Милюкова.
Кроме того, в Петербурге задержали мужчину, которого разыскивали после теракта по записям камер наблюдения. Он заявил о своей непричастности в подрыву. Задержанным оказался уроженец Башкирии. Его персона привлекла силовиков благодаря характерной внешности и нахождению во время теракта у станции "Сенная площадь", откуда выехала электричка с самодельным взрывным устройством.